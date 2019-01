Fuerte testimonio de la novia de Chano

p24-f03-espe(SCE_ID=287934).jpg La jujeña de 27 años dijo que una vez echó a un dealer de la casa de Chano.

Cerca de la muerte

Además, Elena sorprendió con una terrible revelación que vivió en la casa de Chano cuando tuvo que tirarle cocaína por el inodoro: “Ese hecho puntualmente me destrozó. Recé mucho y me dije: ‘¿Sigo con esta relación o qué hago’. No quiero ver a una persona que está al borde de la muerte. Él estaba durmiendo, pensé que no respiraba, le toqué la nariz, lo desperté y no reaccionaba. Me desperté llorando y le dije: ‘Vos decime dónde tenés la droga, decime dónde tenés esa mierda y la tiro al inodoro’. Y empecé a buscar por todos lados, adentro de un frasco de dulce, y en un momento me vi llorando en la madrugada con las manos llenas de droga. Yo no fumo ni cigarrillo, para mí fue muy fuerte. La tiré toda al inodoro y le dije: ‘Esto se acabó’”.

“Un día toca el timbre un dealer y yo me doy cuenta de que vendía drogas. Le dije: ‘Yo soy periodista, hijo de puta, te voy a mandar a toda la policía y voy a averiguar quién sos’. Está matando al amor de mi vida. Soy una mujer tranquila, pero ahí querés salvar a la persona que tenés al lado”.