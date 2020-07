Fumigó a los hermanos

p22-Mitre-y-familia.jpg

Esmeralda Mitre contó la mala relación que tiene con sus hermanos tras la muerte de su padre

La hija rubia

Cuando le consultaron si su madre fue el gran amor del empresario fallecido, la rubia afirmó que “La verdad que sí. Pero no solo eso, por una cuestión técnica, mis hermanos me llevan diez años, doce, trece, entonces no fue como un lindo regalo que llegue yo. De hecho, uno de mis hermanos se encerró una semana en casa en un cuarto, y dijo ‘Ahora tienen lo que querían, una hija rubia con ojos celestes’. Entonces así empieza la cosa”, confesó la artista.

p22-Mitre-otra.jpg

Luego Esmeralda -que será una de las herederas de la fortuna que dejó su papá- se destapó y dijo que la relación con sus hermanos nunca mejoró: “No, siempre prediqué amor, siempre los vi más grandes y les decía ‘Quiéranme’, y ellos me decían ‘Andá a pedirle plata a papá’. Y yo iba y le pedía a mi papá para darles después a ellos para casi ‘comprarlos’. Y un día me hinché y les dije ‘Basta, chicos’, y los fumigué. Si no me quieren, para qué insistir”.