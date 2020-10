En este sentido, Corrado se convertirá en un corrupto Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con quien Clios tendrán relación. “Mi personaje tiene profundidad, potencia, es un tipo poderoso que se siente el dueño de la ciudad. Si bien es seductor y simpático, es un tipo siniestro y despiadado y lucha por su reelección”, arrancó el actor en una nota con La Nación y siguió diciendo sobre esta experiencia: “Viajamos a París para ver el tema del vestuario y fue fantástico. Se va a ver Buenos Aires de una manera increíble y lugares emblemáticos como el Teatro Colón. La trama es muy atractiva”.

Embed

El intérprete, que resumió que la producción es ‘un thriller de lujo, con suspenso e intrigas, en donde nada es lo que parece y todos se manejan dentro de la cúpula de poder’; reveló como fue que terminó trabajando para esta importante ficción.

gabriel-corrado5.jpg

“En esta tercera temporada de Riviera, gran parte de la acción sucede en la Argentina. Hice un casting el año pasado, en inglés y en castellano, y para mí fue una gran oportunidad. Si bien otros trabajos que hice se vieron internacionalmente, esto tiene otra calidad en cuanto a que es una serie de alto presupuesto (cada capítulo cuesta alrededor de 4 millones de libras)” contó y siguió: “Quedé elegido y me gratifica mucho tener un personaje protagónico. Vinieron a grabar entre noviembre y febrero pasados, terminamos justo antes de que se cerrara el mundo. La primera y segunda temporada se pueden ver en distintas plataformas y la tercera, se estrenará en Fox en Latinoamérica, y en Sky en Europa”.

gabriel-corrado4.jpg

Corrado explicó que se enteró de esta posibilidad gracias a su manager y que se preparó durante más de un año. En este sentido, aclaró que su hija Clara lo ayudó muchísimo. “Me entrené especialmente para esta serie porque hablo inglés, pero tenía que perfeccionarlo. Mis hijos hablan perfectamente inglés y Clara, la más chica (21 años), me ayudó muchísimo a coachearme también las escenas porque además es actriz. Fue muy importante para mí. Sin Clarita no sé si me hubiese animado”.

gabriel-corrado3.jpg

Lena Olin; Roxane Duran; Poppy Delevingne y Jack Fox, entre otros, completan el staff de la serie, la cual tiene escenas filmadas en Venecia, la Costa Azul e incluso Buenos Aires.