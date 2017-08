¿Cómo surge la modalidad de que los fans puedan elegir las canciones?

“Una noche/tu lista” se dio para unos shows y como resultó, nos propusimos llevarlo por el resto del país, y además es una excusa para volver a varios lugares. Hay unos doce temas que se repiten casi siempre por el voto de la gente. Por lo general, no piden cosas muy raras, o bien no ganan. Igual, nosotros agregamos otras canciones de las 20 que elige el público.

¿Es real que Las Pelotas tiene su propio bibliorato de setlists para las giras?

Todos los años estamos dando vueltas y por ahí hay ciudades en donde se toca menos y en otras más. Para tratar de no repetir los temas, a veces se nos olvida y llevamos ese bibliorato. En la carpeta están las listas de los últimos tres años por donde giramos. Las Pelotas tenemos algo bastante federal y hemos recorrido todas las provincias. Siempre apostamos a tocar acá y es nuestro letmotiv.

A más de un año de la salida de Brindando por nada, ¿quedaron conformes con el disco?

La verdad que sí. Todavía lo escucho y me parece que hemos logrado una idea entera, un concepto. Igual, ya comenzamos a componer porque nos gusta mucho y lo precisamos como una energía nueva. El último CD salió en marzo del año pasado, pero igual íbamos trabajando en cosas nuevas. Somos bastante inquietos.

Quiere decir que son bastante obsesivos...

Y sí, damos muchas vueltas cuando trabajamos en un disco. Hay temas a los que les ponemos arreglos distintos, lo desarrollamos y luego volvemos a lo anterior. Por suerte, al ser tantos, hay uno que siempre te mira de afuera y te dice ‘este ya está’ (risas). A veces uno se puede quedar en la obsesión de una búsqueda y termina perdiendo.

¿Hay una continuidad del CD anterior para el nuevo disco o hay una vuelta de rosca?

Por ahora son maquetas y podemos jugar. Les he mostrado amigos algunas cosas y fue loco porque desde una maqueta con dos instrumentos me han dicho que ya suena a Las Pelotas, ya sea un tema oscuro o alegre. No podría asegurar si será una continuidad de Brindando por nada.

Luego de lo que significó la partida de Alejandro Sokol, ¿cómo definirías actualmente la voz de Germán?

En este tiempo se siente más relajado cantando en ese papel que le toca. A mí me encanta. En los estudios pasa que armamos cualquier base y él siempre algo canta. Sorprende la facilidad que tiene para armar una melodía. Creo que ha crecido mucho como cantante y compositor.

¿Considerás que la banda sigue siendo de culto en algún punto a pesar de algunos hits?

Supongo que sí. A mí me gusta cuando observo en el público varias generaciones. He visto a padres con hijos y nietos con abuelos. Eso es muy fuerte, porque quiere decir que la banda transcurrió muchos años en los miembros de una familia.

En 2018 Las Pelotas cumple 30 años. Personalmente, ¿qué te pasa luego de tantos años de carrera?

Las Pelotas significa la mitad de mi vida. Agradezco profundamente lo que se me dio y lo que he peleado para estar donde estoy. Agradezco siempre haber caído en Las Pelotas y no en otro grupo.

Ingresaste en 1994, cuando resultaba extraño ver a una mujer en un grupo musical. ¿Te sentís respetada?

Era como el bicho raro (risas). La gente se acerca con mucho afecto. Hay mujeres que se acercan a decirme que comenzaron a tocar porque me vieron y me produce orgullo. Desde el momento en que arranqué no era muy consciente de lo raro que era una mujer tocando en un grupo de hombres. Para mí siempre fue natural y no tuvo nunca otro peso. Con los años me doy cuenta de que era bastante raro, pero por suerte hay muchas mujeres tocando con o sin banda.

¿Qué te ha sumado a vos Las Pelotas?

(Hace silencio varios segundos). A veces decimos que Las Pelotas es un espíritu que vamos formando entre todos. Y me ha permitido ser parte de algo que es superintenso y lindo.

¿Qué tema te sigue marcando de la banda?

Es difícil, porque todos los temas te llevan a un momento. Hoy te puedo decir “Hola que tal”. Un día prendí la radio y escuché un tema que había compuesto. “Será” nos marcó a todos por la difusión que tuvo y nos abrió la puerta a ser un poco más masivos. Pero por suerte la gente se encontró con una banda que tenía sus años, varios discos y no un sólo un hit. Hoy me gusta mucho “Era”, que es uno de los temas que va estar en la lista, aunque la gente no lo elija (risas).

¿Qué es lo que todavía te sucede en esos 10 minutos antes de salir a escena?

Por suerte me sigo poniendo nerviosa. Todavía la adrenalina me corre por el cuerpo. La ansiedad en esos minutos te comienza a ganar. En el camarín muchas veces el grupo camina de una punta a la otra. Hace un tiempo, nos llevamos una guitarra a una hora del show y cantamos. Nos funciona como una forma de concentración porque la idea es estar enfocados en lo que va a venir y ese proceso nos da resultado.

Sin sorpresas. Sobre la actualidad del rock argentino, la bajista confesó que hoy no hay nada que “la despierte” y que le cuesta escuchar algo que le llame la atención. “Veo que hay muchas bandas, pero cuesta sobresalir. Son todos parecidos. Las redes nos van llevando a otras formas de escuchar música. Si hay otros grupos que hacen otra cosa debe ser más difícil sobresalir por la cantidad de información. Todo ha cambiado muy rápido y la gente ya ni tiene discos en su casa para escuchar y se va complicando”, expresó.

“Una noche/tu lista”, para no perderse.

