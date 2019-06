"No tuve una buena experiencia con Juan. "No le creo a Darthés. No salí a hablar en su momento porque no podía por muchos factores que ahora tampoco puedo decir", recalcó este jueves en una nota con Los ángeles de la mañana. "Juan siempre supo mi opinión. En esa famosa conversación que nosotros tuvimos en el camarín (cuando trabajaban en Simona), se lo recordé y le dije que iba a salir a bancar a Calu (Rivero, quien lo denunció públicamente por acoso por sobrepasarse en las escenas de besos y sexo en la tira Dulce amor)", contó.

"Cuando estuvo la movida de prensa de Simona, yo lo senté y le dij: 'Antes de que te enteres por una revista, sabelo por mi que voy a salir a defender a la mujer porque le creo a la mujer. Y acordate que yo pasé esta situación con vos"; recordó Gateani.

"Cuando vos a una persona psicópata, le decís algo me dolió 'algo me dolió, algo me molestó', primero te va a decir 'yo nunca te lo hice'. Si vos redoblás la apuesta y le decís: 'loco esto no es así', te va a decir 'es mentira'"

"Yo pasé también una situación fea porque se pasó... Se pasó de la raya, qué se haga justicia es muy importante", señaló la ex conductora de La huella andina.

Consultada por la respuesta que tuvo Darthés ante sus palabras, la actriz respondió: "Cuando vos a una persona psicópata, le decís algo me dolió 'algo me dolió, algo me molestó', primero te va a decir 'yo nunca te lo hice'. Si vos redoblás la apuesta y le decís: 'loco esto no es así', te va a decir 'es mentira'".

"Entonces después quedamos como mentirosas, como locas, como histéricas, como 'ay, esta es media loquita', en cualquier sentido que lo quieras poner", añadió.

Por eso cuando las escucho hablar a mis compañeras... y cuando digo a mis compañeros hablo de mujeres que no la pasaron bien en su laburo y puedo nombrar a Valeria Bertucelli, Érica Rivas", dijo tirándole un palito al colectivo de Actrices Argentinas que no salió a respaldar las denuncias públicas por maltrato que lanzaron la pareja de Vicentico y la ex Casados con hijos contra Ricardo Darín.

"Si yo tengo una compañera que me dice no la pasé bien, yo tengo que salir a apoyarla. Y también entiendo que si hay sororidad, hay sororidad para todas. Y si creemos en una creemos en todas. pero es un tema personal, acá no existe una grieta. Hay mujeres que estamos decontruyéndonos, en una etapa de crecimiento donde no nos podemos dejar dividir, ni siquiera por nosotras, ni por nuestros egos. Hay mujeres que viene militando hace mucho tiempo que entienden much más que yo, yo tengo que aprender de ellas. Tomar lo que estoy de acuerdo y lo que no estoy de acuerdo. Si creo en una creo en todas", agregó tratando de suavizar su pase de factura.

Volviendo a su denunncia contra Darthés indicó: "Muy difícil que se haga justicia cuando siendo víctima no tenés las herramientas para decir 'me pasó esto'", dijo al borde las las lágrimas antes de pedir "perdón" y reconocer su sensibilidad al hablar del los escollos que tuvo y tienen otras víctimas de acoso a la hora de ir de llevar el caso a tribunales.

"Quizás necesitás un recorrido muy largo de dar con una abogada o abogado que te apoye, que te crea porque suele suceder que muchas veces decís 'la pasé mal en un trabajo, decime cómo hago' y te dicen 'fijate qué te conviene porque es inevitable que no se haga mediático si salís a hablar'. Y vos no querés que se haga mediático, solo querés que esta persona me moleste, a mi ni a otras actrices. Y tenes ese tipo de abogados que te dicen 'Fijate, puede ser contraproducente para tu carrera'", manifestó.

"Todas y todos nos tenemos que mover porque los hombres también tienen situaciones incómodas. yo he hablado con hombres y también han tenido situaciones incómodas donde han ejercido poder sobre ellos", reflexionó.

Embed

le pedí que se fuera del programa, mi pedido fue extensivo hacia la productora Paula Granica, quien me ayudó un montón. Para mi fue un año muy difícil",

Ahora casi puedo empezar a hablar,

En Simona no la pasé bien con Juan, pero sería menor (en comparación con la denuncia de violación de thelma fardin), pero sí soy una mujer más que pasó un mal momento con Juan, en su momento haciendo la novela Soy Gitano.