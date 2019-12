Gaido asume en el Municipio con un perfil transversal

Hay gran expectativa política en torno al discurso de Gaido y trascendió que no será solo a puertas cerradas en el recinto, sino que habrá una oportunidad para que el flamante intendente salga a la calle y dé algunas palabras a parte de la militancia partidaria y a los vecinos y vecinas de la ciudad.

De ahí, toda la columna de militantes se dirigirá caminando hasta la Legislatura provincial, donde jurará, en su segundo mandato, el gobernador Omar Gutiérrez y los 35 flamantes diputados.

Gaido conformó alianzas con distintos sectores para poder ganar las elecciones, con extracciones muy diversas que estarán dentro de su gabinete, algo que recuerda la "transversalidad" del ex intendente Farizano, que cerró con varios sectores políticos. La jugada de ampliar los acuerdos políticos da a entender un perfil que va más allá del MPN.

María Pasqualini, ex presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), estará a cargo de la secretaría de Capacitación, Empleo y Desarrollo Económico.

En tanto que el equipo económico municipal estará encabezado por el ex concejal de UNE y contador, Fernando Schpoliansky, secundado por Mónica Pesce, quien actualmente trabaja para la misma área pero de la Provincia. También el ex ministro de Economía del ex gobernador Jorge Sobisch, Claudio Silvestrini, podrá formar parte del equipo de trabajo de finanzas.

El intendente también tuvo una estrategia para no confrontar directamente con el quiroguismo y conservó a funcionarios de Pechi en lugares clave. Fabián García, por ejemplo, actual secretario de Movilidad Urbana, también formará parte del equipo de Gaido aunque con otras funciones. Así como el actual subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, continuará en el cargo. Mauro Espinoza, actual director de Transporte y Licencias de Conducir, será subsecretario de Transporte.

Asume un gobierno con una impronta más amplia, para una localidad demasiado compleja.

