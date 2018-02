Gallardo reveló que ya tiene definido el equipo para la visita del domingo a Lanús por la Superliga, aunque en la práctica de este sábado se lo comunicará a los jugadores, por lo que no quiso hacerlo público.

Durante la semana, el entrenador "millonario" probó variantes en búsqueda de un mejor funcionamiento que, en su visión, todavía no apareció en este reinicio de temporada.

"Evalúo hacer algunas modificaciones en los entrenamientos pero después tomo decisiones en base a lo que creo. Puntualmente sobre Nacho Fernández es un jugador que es valioso para nosotros, pero en estos partidos no mostró su mejor nivel. Confío mucho en él, en eso no va a modificar mi pensamiento de acuerdo a lo que creo necesario para el equipo", explicó sobre el desempeño del mediocampista.

"Después tomo decisiones en virtud de rendimientos. Hacemos observaciones para que todos estén atentos y lleguen a su mejor nivel, los que juegan y los que están esperando para entrar, porque me gusta la competencia interna", aseguró.

Entonces, lo consultaron por la convivencia entre Enzo Pérez y Nacho Fernández en el mediocampo, respecto de la poca generación de juego que se tornó evidente en estos encuentros.

"A mí me gustan los futbolistas de talento. Si pueden convivir o no me lo van a demostrar ellos. Yo no pongo jugadores en diferentes puestos, trato de respetar su posibilidades donde más cómodos se sientan. Si muestran un buen nivel, seguirán jugando. Si no, habrá un compañero preparado para entrar. Yo no me caso con nadie. Si me demostrás que estás en buen nivel te dejo el lugar. Puedo confiar que aparecerá el mejor nivel. Después, hay competencia interna que ellos saben que existe", analizó.

"El equipo se va viendo con el correr de los partidos, los tiempos de algunos no son los mismos que los míos. Tengo que ser realista con lo que siento y espero, que es que el equipo mejore mucho de estos primeros dos partidos de competencia. Las victorias camuflan muchas cosas", sostuvo.

