Gallardo: "no vengo a comunicar mi continuidad con River"

“No vengo a comunicar mi continuidad. Vengo a comunicar que dentro de los procesos normales hay muchas cosas para evaluar y seguimos evaluando. No es que voy a tomar una decisión porque no presiono a nadie, sólo quiero que me digan dónde estamos y hacia dónde vamos. Y si tenemos el mismo deseo de ir hacia el mismo lado. En eso estamos trabajando, no es fácil”, indicó Gallardo en la rueda de prensa por el partido River-Depro.