Germán Paoloski, positivo de Covid: "Perdí el gusto y el olfato"

“Esta semana me aislé por ser contacto estrecho de alguien con Covid y luego, yo también di positivo, así es que seguiré con aislamiento en mi casa”, contó Paoloski en una historia de su cuenta de Instagram. Y continuó: “Perdí el olfato y el gusto, además de tener dolor de espalda, pero en líneas generales estoy bien, al igual que Sabry y mis hijos. A cuidarse mucho”, finalizó.

Paoloski y su mujer Sabrina Garciarena son padres de Mía, de nueve meses, Beltrán, de 6 años, y León, de 3. “Yo creo que voy a estar pasando por el Registro Civil el año que viene”, dijo el conductor en medio del informe del noticiero que conduce durante los últimos días, para sorpresa de sus compañeros. Y reconoció que estaba viviendo en la “ilegalidad”, por estar en concubinato, pero dijo: “Me voy a casar, pero no en cuarentena. Yo me caso y quiero fiesta”. Sin embargo, con un toque de humor y frente a un graph que ya anunciaba su boda, el periodista agregó que cabía la posibilidad de que Sabrina le dijera que no...

Fue entonces cuando, para despejar dudas, apareció al aire vía Zoom la mismísima Garciarena. “Por un lado me pareció divino que la gente se pueda volver a casar. Pero, por el otro, es triste ver tan pocas sillitas. Yo me quiero casar, si me caso, con toda la gente que quiero”, comenzó diciendo la actriz.

Pero Paoloski hizo un punto en el testimonio de su pareja. “Hay dudas, igual, en ese ‘si me caso’. Vos deberías decir, Sabri, ‘cuando nos casemos’, que es un hecho...”, le dijo mirando a cámara. Y ella le respondió: “Mi amor, cuando nos casemos. Pero bueno, hace once años que estamos juntos. O sea, ¿me estás haciendo una propuesta formal?”.

Sin embargo, el periodista dejó en claro que esa no era la mejor forma de pedirle matrimonio a su mujer. “Sabri, lo dije antes: te tengo que hacer una propuesta como corresponde. Esto, al aire, no va. Pero bueno, estaba en el Registro Civil y demás y dije que me gustaría el año próximo, cuando se libere un poco...”, le explicó a la actriz. “Te agarró ganitas”, le retrucó divertida ella, mientras su hijo Beltrán se reía en sus regazo y decía que “sí”. Pero Paoloski insistió que iba a haber un pedido a la altura de las circunstancias: “Vos te merecés más que esta parodia que estamos haciendo acá”.