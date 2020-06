Gero Paredes y los "Genios de Argentina" unidos en una emotiva canción

Esta vez, el joven que en 2018 se lució al cantar con Abel Pintos en la Fiesta de la Confluencia, se unió a otros ex participantes de "Genios de la Argentina", para hacer una emotiva versión en español de "We are the world", el mítico tema que en 1985 artistas como Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder y Tina Turner interpretaron en el marco del USA for África.