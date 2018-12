"Los que me conocen saben que me gustan las mujeres y jamás drogaría y violaría a una mujer. Las respeto, las trato de conquistar, así que que cortemos un poco con todo esto. Respeto por lo justo y no a lo mediático. Gracias", añadió haciendo referencia al relato de Sambert en el programa radial El show del espectáculo.

Embed Amigos, estoy al tanto de todo y no me sumo al colectivo del busco fama y apoyo las justas denuncias. Por eso paremos con estupideces y con pruebas contundentes que decida la Suprema Corte de Justicia. — Gino Renni (@GinoRenniok) 18 de diciembre de 2018

En diálogo con Ulises Jaitt la cantante sostuvo que fue a la casa del actor para ensayar una canción y que este le puso una sustancia en un trago y luego la arrinconó para manosearla y besarla. "Me agarra de la cintura, me lleva contra su cuerpo, me aprieta fuerte y me empieza a besar la boca. Fue horrible la situación. Me empezó a tocar las lolas. Me hizo un comentario como que yo no tenía nada...", precisó Lara.

"Yo no podía gobernar mi cuerpo. Algo le puso a la bebida, me drogó. Le dije 'Me tengo que ir'. '¿Estás bien?' me preguntaba. Le dije que no, que me tenía que ir. Agarré las cosas.. 'No te podés ir así', me decía", añadió.

"A partir de ese episodio me empezó a maltratar. Me miraba mal, me hablaba mal, llegaba borracho a los ensayos, no quería ensayar. Demoraba todo, no le importaba nada. Me miraba como si fuese una mierda. Después no lo vi nunca más. Pienso que Gino es un hijo de puta. Qué tipo hijo de puta....", concluyó Sambert.

