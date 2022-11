Gonzalo Valenzuela relató las situaciones de acoso que sufrió

"Hoy día, con esto de las redes sociales, si yo fuera un tipo que me enojara, expondría… Yo he sido mucho más abusado que todas las mujeres que conozco”, aseguró el artista sorprendiendo a todos.

“Abusado, que te griten en la calle, que te toquen el poto. Todo aquello de lo que estamos en contra, a mí me pasa constantemente”, argumento Gonzalo, antes de dar más ejemplos: “Me llegan fotos de minas en pelotas y yo digo ‘¿Por qué?’. Si yo denunciara eso, sería terrible”.

¿Cómo empezó todo esto?, según el actor fue cuando recibió un apodo que aún hoy el molesta, el de “Manguera”. Fue allí que empezó a ser asediado por mujeres de manera muy desubicadas.

“A mí me pasa algo muy particular, que es la estupidez del ‘Manguera’… Esa fue la primera pega que tuve hace 20 años y hasta el día de hoy sigue (el acoso). Es vulgar, a mí me molesta profundamente”, explicó el actor con seriedad por la situación que vive.

Situación que se da en toda su vida cotidiana, desde cuando está en su casa por las redes sociales, hasta cuándo va a algún lugar a comer con amigos o familiares.

“Yo entro a un lugar y dicen, ‘mira, ahí viene El Manguera’. ¿Por qué tienen que estar pensando en el porte de la pichula (sic) que tengo? ¿Qué es esa ordinariez?”, preguntó molesto.