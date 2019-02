Green Book dio la sorpresa y se quedó con el Oscar a mejor película

Sin embargo, Roma y su director, el mexicano Alfonso Cuarón, no se fueron con las manos vacías: consiguieron la mención como Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía.

Alfonso_cuaron_recibe_el_oscar.jpg Télam

Pese a que la favorita era la cinta producida por Netflix, Green Book cumplió con el presagio: de los anteriores diez Oscar, ocho los habían ganado los filmes elegidos por el Sindicato de Productores de Hollywood, asociación que se había inclinado por la historia de Farrelly en esta temporada.

Sin un anfitrión tras 30 años, la Academia le dio más tiempo a los ganadores y a los presentadores, entre quienes se incluyó por primera vez a personajes ajenos a la industria como la deportista Serena Williams y el guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello.

En una gala signada por discursos a favor de la inmigración y la integración, Cuarón agradeció a la Academia por "reconocer a una película que gira en torno a una mujer indígena y empleada doméstica, que como miles en el mundo no tiene derechos". "Como artista nosotros tenemos que ver donde otros no miran", concluyó el director que ya había ganado un Oscar en 2013 por "Gravedad".

Spike Lee, ganador del Oscar a Mejor Guión Adaptado por Infiltrado del KKKlan, sentenció: "Hace 400 años fuimos robados de África y nos trajeron como esclavos para trabajar la tierra. No veían la mañana ni la noche", dijo. Vestido de púrpura, en homenaje a Prince, pidió tomar decisiones "morales" en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 y cerró con una mención a su película más renombrada: "¡Hagamos lo correcto!".

Rami Malek, al recibir el premio como Mejor Actor, resaltó su condición de hijo de inmigrantes egipcios y recordó a su padre fallecido.

En cuanto a los premios en sí, la primera sorpresa de la noche fue en la categoría Mejor Película de Animación: Spider-Man: Un nuevo universo, producida por Sony Pictures, rompió con la hegemonía de los últimos siete años de Disney y Pixar, empresas asociadas que dominaron la escena hasta hoy.

Por el contrario, como marcaban las apuestas, la estatuilla para Mejor Actor de Reparto fue para Mahershala Alí por su papel en Green Book, quien repitió lo obtenido en 2017 por Luz de luna y pronunció un discurso en el que convocó a "esforzarse para salir adelante".

Las comediantes Amy Poehler, Tina Fey y Maya Rudolph, en la entrega de la estatuilla a Regina King por su papel en Si la calle Beale hablase, realizaron chistes sobre la construcción del muro en la frontera México y Estados Unidos.

Lo mismo hizo el actor español Javier Bardem, al presentar la Mejor Película Extranjera, aunque en un tono más solemne: "No hay fronteras ni muros que frenen el talento".

En el mismo sentido, el actor Diego Luna afirmó: "Ya se puede hablar español en los Oscar", y su compañero de presentación, el chef español José Andrés pidió tener "compasión a las personas que parecen invisibles, como los inmigrantes, que mueven a la humanidad hacia adelante".

El momento cómico de la noche fue cuando Mike Myers y Dana Carvey, actores de la icónica El mundo de Wayne, presentaron el trailer de Bohemian Rapsody asegurando que el filme que protagonizaron en 1992 los asociaba al clásico de Queen, que, justamente, hizo famosa a su película.

El premio a Mejor Documental fue para Free Solo, de Jimi Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, quien agradeció a National Geographic por contratar a mujeres y negros, en otra referencia a la "integración".

Al comienzo de la gala, Queen, con Bryan May y Roger Taylor, junto a Adam Lambert en la voz, fueron los encargados de un popurrí que incluyó clásicos como We Will Rock You y We Are The Champions, con una proyección de Mercury en la pantalla de fondo y aplausos de pie.

La biografía de Mercury ganó cuatro de las cinco categorías que le tocó competir: Mezcla de Sonido y Edición de Sonido, Montaje -gracias a la secuencia final del show en el Live Aid- y Mejor Actor, convirtiéndose en la película más premiada de la noche.

Todos los ganadores

Mejor película

Green Book.

Mejor director

Alfonso Cuarón, Roma.

Actriz protagónica

Olivia Colman, The Favourite.

Actor protagónico

Rami Malek, Bohemian Rhapsody.

Actor de reparto

Mahershala Ali, Green Book.

Actriz de reparto

Regina King, If Beale Street Could Talk.

Fotografía

Alfonso Cuarón, Roma.

Película en lengua extranjera

Roma (México).

Película de animación

Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Diseño de vestuario

Black Panther.

Documental

Free Solo.

Mejor cortometraje documental

Period. End of Sentence.

Maquillaje y peinado

Vice.

Banda sonora

Black Panther.

Canción original

Shallow, A Star Is Born.

Diseño de producción

Black Panther.

Edición de sonido

Bohemian Rhapsody.

Guión original

Green Book, Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly.

Guión adaptado

BlacKkKlansman, Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmontt y Spike Lee.

spike-lee.jpg Télam

Mejor mezcla de sonido

Bohemian Rhapsody.

Mejores efectos especiales

First Man.

Mejor película corta de animación

Bao.

Mejor película corta de acción real

Skin.

Mejor edición

Bohemian Rhapsody (John Ottman).