Guerra de jurados: todos contra Martitegui por mandar a Vicky a la gala de eliminación

“Lamentablemente no estamos unánimes en la decisión, no nos ponemos de acuerdo. Ambas van a tener delantal negro y van a ir a la gala de eliminación”, anunció Betular. De esta manera, tanto Vicky como Claudia deberán asistir a la gala del domingo de MasterChef celebrity para pelear por su continuidad en el ciclo gastronómico de Telefe.

Donato también se le plantó a Martitegui, considerado en las últimas semanas la estrella del envío por su exigencia, sus tensos cruces con Federico Bal y los coqueteos y el trato preferencial con Xipolitakis. Luego de que su colega criticara el lomo de ternera, ensalada de coles y puré de zanahorias que presentó Belu Lucius, el chef italiano expresó: ""Pará, pará, no sé por qué tanta vuelta. Para mí, si hay un avión que me sirve esta comida, yo me subo ya. Está bueno, por lo que tenía cocinó 'a la ciega', prácticamente. A mí me gustó".

Instantes antes, Martitegui había manifestado: "Comparado con tus compañeros tenías el mundo a tus pies, ¿y hacés esto? Es como esos platos de avión, que podés poner el pollo o el lomo y es lo mismo. Hay tan poca gracia en todo. No me gusta".

¿Se viene una guerra de jurados en MasterChef? ¿Donato y Betular están molestos con el protagonismo de su compañero y comenzarán a esmerilar su reinado?