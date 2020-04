Guerra mediática: Canal 13 confimó que Tinelli se queda

Tinelli Clarin Suar.jpg

En este contexto, este lunes en la noche Canal 13 aseguró: "Sin dudas, queremos confirmar la continuidad de su programa en eltrece. En estos momentos, estamos trabajando junto a la producción de Showmatch para su próximo estreno en nuestra señal" y agregó que lo tenían que aclarar "debido a las diversas informaciones periodísticas de público conocimiento".

Radio La Red AM 910 (en ) on Twitter #Novaresio910 | @cuervotinelli: “El primero que habló de que rompí la cuarentena fue Grupo Clarín. Después me trataron dos veces de pelotudo. Yo no abandoné nada, además tengo libertad para moverme como periodista” con @luisnovaresio | #YoMeQuedoEnCasa — Radio La Red AM 910 (en ) (@radiolared) April 13, 2020

En una entrevista con Luis Novaresio, el presidente de San Lorezo expresó: "Hoy un amigo importante me preguntaba: ‘Che, ¿no será que no te quieren más en el canal?’. ‘No sé, lo desconozco’". Y agregó: "Por ahí me quieren decir algo. Es más fácil que me digan: ‘No queremos que empieces, no queremos que trabajes más con nosotros’. Lo sabré entender. Es como una relación de pareja, por ahí el otro no quiere".

Radio La Red AM 910 (en ) on Twitter #Novaresio910 | @cuervotinelli: “¿Clarín miente? Sí, y esta vez lo pongo yo” con @luisnovaresio | #YoMeQuedoEnCasa — Radio La Red AM 910 (en ) (@radiolared) April 13, 2020

En ese contexto, Pablo Codevilla visitó a Guido Kaczka en los estudios de Kuarzo, donde se graba Bienvenidos a bordo. El hombre fuerte de El Trece abrió el paraguas en caso de que Tinelli no regrese.

Codevilla pidío que las próximas emisiones del ciclo duren 15 minutos más que los actuales, para estirar el envío hasta las 23:30, horario en el que empieza Síntesis, el noticiero de Mario Massaccesi. Con ese movimiento, el canal del sol espera el regreso de Separadas, y con este ajuste en el horario de Kaczka estaría cubriéndose por si Tinelli no vuelve.

Diego Toni, gerente de Programación de Canal 9, aseguró que "no hay nada". "Siempre fuimos respetuosos de los artistas que mantienen un vínculo con otros canales. El vínculo que mantenemos con la productora de Tinelli es de hace mucho tiempo, como proveedora de contenidos. Y estamos muy contentos con eso. Pero no hay más nada", dijo Toni.

