¿Qué pasa si compraste la entrada de un show que se suspendió?

Fedorco, la productora encargada de traer estos y otros espectáculos a la ciudad, lanzó un comunicado para llevarle tranquilidad al público y anunciar que el dinero será reintegrado "cuando se normalice la situación imperante", que excede a sus posibilidades.

"Yo soy de la idea de cancelar y volver a programar de cero otra vez, devolviendo el dinero de algunos shows porque es lo que corresponde. El dinero es de la gente, no es nuestro. Los espectáculos que se puedan reprogramar, los vamos a pasar para más adelante", señaló el dueño de la productora, Guillermo Fedorco, en diálogo con LMNeuquén.

"Con la devolución de entradas estamos un poco atados de pies y manos" advirtió el productor antes de explicar que, si bien se ha reintegrado casi todo lo que es venta web, las personas que adquirieron tickets en Flipper y el Casino Magic deberán aguardar a que abran sus puertas nuevamente. En este caso, el reembolso se concretará bajo la misma modalidad con la que se realizó la compra: tarjeta de crédito o en efectivo.

"La verdad es que hoy no podemos hacer nada porque nuestros puntos de venta están cerrados, dependemos de los profesiones que están dedicados a gestionar la pandemia, nosotros tratamos de hacer las cosas lo más prolijamente posible. Hay que ver si 27 de abril abren los comercios", planteó en alusión al día fijado provisoriamente por el gobierno nacional como el fin de la cuarentena.

"Levantamos Pilar Sordo, 22 funciones de Pedro Aznar, que tenía una gira enorme; Prisma y su tributo a Pink Floyd, la obra Bajo terapia y En el aire con Facundo Arana. Departamento de soltero, lo teníamos para el 1° de mayo y no sé qué va pasar. Teníamos también un teatro ciego, Miguel Mateos, Pablo Angeli, Los Nocheros y Divididos. Hasta ahí levantamos lo que es hasta mayo y seguro que pase lo mismo con lo de junio. Posiblemente reprogramemos Hernán Casciari, Perfectos desconocidos y Mucho", precisó Fedorco, aunque aclaró que, al igual que en todos los ámbitos, la decisiones se van tomando día a día.

Fedorco Producciones on Twitter pic.twitter.com/nQSKzB1wKa — Fedorco Producciones (@FedorcoProducci) April 14, 2020

"Cada vez se va prolongando más. Ayer Perú anunció que hasta el año que viene no hay más teatro ni cine. En Estados Unidos aconsejan no hacer nada hasta el otoño del 2021. La verdad es que no se sabe lo que va a pasar", comentó con preocupación.

"Quizás en dos o tres meses vamos a tener que meter un montón de programación y va a ser un caos porque todo el mundo va a querer salir y laburar, si es que se abre para esa fecha", añadió al deslizar la posibilidad de que las funciones postergadas se concentren en el último trimestre del año.

"Con los estadios no sé qué va a pasar, el teatro y el cine son más flexibles: podés hacer una butaca sí, una butaca, no, además de desinfectar las salas y recibir a la gente con guantes, barbijos y ofreciéndoles alcohol en gel. Pero los recitales en estadios se complicaría más. Hay que tener paciencia y esperar", reflexionó.

"La verdad es que está muy complicado el tema para nuestro sector que fuimos los primeros que caímos y los últimos que vamos a volver. El golpe será muy duro y hay mucha incertidumbre", sostuvo Fedorco, quien hace seis años integra la comisión directiva de Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) .

Por último, Fedorco contó que los otros otros miembros de AADET están trabajando en un plan de contingencia que incluye propuestas para ayudar al sector. En ese sentido, mencionó el pedido de líneas de créditos y exenciones impositivas por parte del gobierno.

LEÉ MÁS

Lopilato dio su versión sobre las acusaciones de violencia

Canosa a Tinelli: "Borensztein tiene el culo limpio, otros no"

Escuchá la nueva versión de "Salando las heridas"