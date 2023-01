Guerra con Wanda: Mauro Icardi va por la custodia de sus dos hijas

Atrás quedó la reconciliación que intentó en más de una oportunidad Icardi y la novela suma un nuevo capítulo con una decisión que tomó la ahora morocha. Según contó Diego Esteves, panelista de A la Tarde (América) Wanda está dispuesta a mudarse permanentemente a Argentina con sus hijos. “Ella apuesta a la cultura del trabajo. No quiere ser una botinera acusada de vividora”, agregó el periodista de espectáculos.

La decisión que tomó Wanda podría responder a la posibilidad de conducir MasterChef en la pantalla de Telefe. Esta edición no será conducida por Santiago del Moro que terminará en marzo el exitoso Gran Hermano.

Valentino Wanda Nara 1.jpg

El hecho de que Nara se instale en el país no le cayó nada bien a Mauro quien está instalado en Turquía que tiene contrato con el Galatasaray. El jugador no comparte la decisión de la exinvestigadora de ¿Quién es la máscara? se reunió con sus abogados en Italia para pedir la tenencia de sus hijas.

"Icardi pediría la tenencia de sus hijas, sería una decisión que tomó en las últimas horas con sus abogados de Italia, donde la pareja ha construido su fortuna", expresó Esteves sobre toda la situación.

Claro que por lo pronto no hay reuniones ni decisiones tomadas en pareja, pero Icardi estaría listo para tomar esa postura. "Icardi no quiere que sus hijas no se instalen a la Argentina, y mínimamente irá por una tenencia compartida en partes iguales", agregó el panelista del ciclo que conduce Karina Mazzocco.

Aparentemente una situación en Punta del Este habría sido el detonante para que la empresaria tomara la decisión. "Hubo un episodio en particular que le molestó a Wanda, que fue cuando pasó la tarjeta de crédito en La Barra, Punta del Este, y se la rebotaron", reveló Augusto "Tartu". "Icardi le cortó el chorro, y no le gustó nada", reveló el periodista.