La respuesta motivó que Adrián Pallares le dijera “él era un fan tuyo”. Algo que la actriz no tuvo reparos en reconocer. “Sí, él se caracteriza por eso, qué te voy a decir, es así, él era así, siempre fue así”, contestó Guillermina.

Guille Valdés explicó finalmente por qué se separó de Marcelo Tinelli.mp4 Guille Valdés contó en Socios del Espectáculos los motivos de su separación con Marcelo Tinelli.

“¡Entonces por qué se separaron! ¿Por qué nos hicieron esto, chicos?”, quiso saber Pallares, buscando los verdaderos motivos de la separación de Valdés y Tinelli. “Porque hay un montón de condimentos más en un vínculo, más allá de apoyarse mutuamente. Hay un montón de cosas más”, reveló Guillermina.

En un primer momento se había hablado de problemas de convivencia entre los hijos de Guillermina y Marcelo durante el verano del 2022 en Punta del Este. Lo que habría llevado a diferencias irreconciliables en la pareja. Por eso las panelistas del programa de El Trece le preguntaron sobre la relación con Mica y Cande, las hijas mayores de Tinelli.

“Hablo todo el tiempo con ellas. No somos amigas pero nos llamamos para los cumpleaños, fechas importantes", dijo. Cuando quisieron saber si era verdad que Cande dejó de seguirla en las redes, respondió: "yo no cambié nada en redes. Ella puede dejar de seguirme en redes pero eso no quiere decir que no me respete como mamá de Lolo y como expareja de su papá".