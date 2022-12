Guillermina Valdés contó qué hizo en su tiempo libre mientras su hijo Lolo estuvo en Qatar

Por el viaje de su hijo a Qatar, la empresaria se encontró con espacios de los que no disfrutaba hacía largo tiempo.

Sus hijos mayores, Dante, Paloma y Helena, fruto de su matrimonio con Sebastián Ortega , ya están grandes y hacen su vida. Pero Lolo es el menor, de apenas 8 años, y sigue siendo el centro de atención en la vida de la modelo. Este viaje es el primero en el que madre e hijo se separan por mucho tiempo, por eso tuvo que encontrar la forma de no extrañarlo tanto.

Entrevistada por el notero de Socios del Espectáculo en un evento nocturno, Guillermina reveló: "Lo extraño a Lolo pero cuando veo que está viviendo una experiencia así me pone muy contenta por él".

Guillermina Valdés contó que hace mientras su hijo Lolo está en Qatar co n Marcelo Tinelli.mp4 Guillermina Valdés disfruta el tiempo libre mientras Lolo está en Qatar junto su padre, Marcelo Tinelli.

Para amenizar la espera hasta el regreso de su hijo pequeño, la empresaria disfruta de algo a lo que no está muy acostumbrada. "Sí, estoy saliendo un poco más. Igual tengo otros tres hijos, no es que es el único. Pero son más grandes, así que me siento rara por momentos con estos espacios, estos tiempos", comentó.

El notero de Socios del Espectáculo también quiso saber cómo está Guillermina en cuestiones del corazón. Para sacarle el tema, el cronista reveló cuánto lo sorprende que Guillermina no haya hecho un cambio de look después de la separación, como según él es habitual que suceda. "Mis cambios son más internos. No se ven tanto", respondió ella sin dar más detalles.

En cuanto a si está en pareja y sobre los rumores de romance que se le adjudicaron, Guillermina dijo: "Ya tuve como cuatro novios... Pero no, no...", cerró el tema, asegurando que ninguna de esas relaciones fue real.