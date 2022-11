Video: terrible inundación sufrió Tinelli en Qatar

La previa del partido de Argentina-México fue bastante agitada para Marcelo Tinelli que se vio obligado a evacuar el edificio donde se aloja en Qatar por una terrible inundación. “Empezó a caer agua por todo el edificio. Una locura. No podemos bajar. Ojalá lo paren. Me mando a bajar por las escaleras”, relató el conductor a través de sus historias de Instagram mientras descendía.

Empapado, fue mostrando el recorrido. “Es increíble esto que está pasando. Se activaron las alarmas. Hay agua por todos lados, no sé qué pasó. Un desastre. No sé qué hacer. Por suerte Lolo se fue a jugar”, dijo aliviado porque su hijo no se encontraba en el departamento junto a él.