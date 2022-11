Cuál es la extraña costumbre que tienen Marcelo Tinelli y El Tirri

Todo comenzó cuando llegó el turno de Julián Burgos y protagonizó junto a Marcelo un momento gracioso que despertó la risa de todo el público, excepto de El Tirri, el primo del conductor. El participante de Las Peñas, provincia de Córdoba, contó que estaba acompañado en esa oportunidad por una tía del corazón. “Ella es quien me representa en los shows y a quien hago renegar más que a mi mamá porque me cuesta levantarme a la mañana para ensayar”, confesó el participante de 35 años.

“¿Vos sos medio Tirri?”, le preguntó Tinelli. El participante no entendió la comparación y el conductor le explicó a qué se refería. Entonces Marcelo aseguró que lo decía porque desde que viven juntos con su primo se van a dormir a la misma hora todas las noches, pero que después al día siguiente El Tirri no se levanta hasta las 4 de la tarde. “Lo que pasa es que se escapa a la madrugada para salir a bailar cuando todos ya nos dormimos”, lo escrachó Tinelli a su primo, mientras éste lo miró serio y no acotó ni una sola palabra.