Mica Tinelli se borró todos los tatuajes y mostró como le quedó la piel

“Para todos los que me preguntan, miren lo bien que viene el tema de mis tatuajes, estoy feliz. El hada ya podríamos decir que no está más", dijo Mica acerca de un tattoo que tenía en uno de sus brazos y que finalmente decidió borrar.

“Tijuana me cuesta un poco. No estoy para botinera full time. Me llevo re bien y de hecho me hice amiga de todas las argentinas, incluso acá estoy con una”, dijo la diseñadora en su momento cuando en su regreso al país fue consultada por cómo lleva la vida en Tijuana, México.

“Me hice un grupito lindo, pero dejar todo, todo, me cuesta. Aparte, él ahora está de pretemporada y no tengo nada que hacer. Acá estoy a full con mis cosas”, agregó tiempo atrás acerca de la situación que enfrenta con su vida en México y las responsabilidades laborales de su pareja.

Mica Tinelli, de 34 años, es diseñadora y cuenta con su propia marca de ropa. Es la hija mayor de Marcelo producto de su relación con Soledad Aquino. Y en Instagram cuenta con más de 2 millones de seguidores que siguen día a día su vida cotidiana, laboral y empresarial.