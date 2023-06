Guillermina Valdés salió con todo cuando le preguntaron por el romance de Marcelo Tinelli y Coki Ramírez

En la pantalla de América TV ya se pueden ver las promos de la vuelta del Bailando por un sueño y ya está confirmado el jurado, del que esta vez no formará parte Guillermina Valdés , quien estuvo en la mesa examinadora de La Academia , el certamen conducido por su ex Marcelo Tinelli.

"Sí, obvio. Bueno, cuando pueda. No tengo mucho tiempo. Pero sí" , fue la breve respuesta de la actriz, que no se detuvo ni un instante para dialogar porque estaba apurada para llegar a tiempo a retirar su auto del estacionamiento donde lo había dejado. Pero el cronista no se quedó atrás y siguió el ritmo frenético de Guillermina, para preguntarle: "La relación con Marce, ¿sigue todo bien?" .

La respuesta de la empresaria de la industria del calzado volvió a ser escueta: "Sí, sigue todo bien". Ese fue el momento elegido por el cronista para ir directo al hueso: "¿Te molesta lo de Coki Ramírez en el Bailando?", le preguntó haciendo referencia a la última y más polémica incorporación para el Bailando.

Guillermina Valdés habló sobre el romance de Marcelo Tinelli y Coki Ramírez.mp4 Guillermina Valdés habló sin filtros sobre el reencuentro de Marcelo Tienlli y Coki Ramírez en el Bailando por un sueño.

El motivo de la polémica y de la pregunta es que desde el 2014, cuando la cantante cordobesa pasó por la pista del Bailando, se habla de un romance entre Marcelo Tinelli y Coki Ramírez. Hasta se rumoreó que la participación de Ramírez en el año 2015 no se concretó porque Guillermina le habría puesto un freno a su pareja, cuando la relación recién empezaba.

Ante la mención de Coki Ramírez y su nuevo acercamiento a Tinelli, Valdés salió con todo a decir que no le molestaba. "Ay, no. Por favor. Estoy separada hace trece meses", aclaró, dando a entender que ya no le importa lo que haga la cordobesa con su ex marido.

También aclaró que que la de su pareja con Marcelo es una etapa terminada. "Cerramos", dijo. Y aunque considera que es definitivo, aclaró: "Nunca digas nunca, pero no, no, no. ¿Quién habla del futuro? ¿Quién puede hablar?".

Lo cierto es que la presencia de la cantante cordobesa ya no le genera celos, o al menos eso dice. Y si Coki y Marcelo repiten su fogoso coqueteo en cámaras, va a ser muy difícil que esa puerta se pueda volver a abrir para Guillermina en en breve. Aunque, como dijo ella, ¿quién puede hablar del futuro?