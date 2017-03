Gustavo Cordera se quebró ante las críticas

Buenos Aires.- “Un pacto para vivir” es el título del video que está difundiendo Gustavo Cordera, donde confiesa que “se siente acorralado” por la lluvia de críticas que aún recibe luego de sus desafortunadas declaraciones contra las mujeres. El año pasado, mientras daba una charla en una facultad de periodismo, el ex Bersuit disparó: “Hay mujeres que necesitan ser violadas para llegar a un orgasmo”. A partir de ese momento se ganó el repudio de todo el mundo y hasta el día de hoy lo sufre.

Desesperado

“No puedo más. Me siento angustiado, acorralado, con un dolor en el pecho. Y sitiado”, manifiesta en el inicio del video. Luego, más adelante, continúa explicando que necesita volver a estar en escena. “Estoy rendido. Ya pedí disculpas, si es necesario lo vuelvo a hacer. Necesito volver a tocar, volver a vivir, sanar este dolor, no vine al mundo para generar más dolor. Creo en las canciones y siempre creí en mis intenciones para que la gente alivie su dolor. No puedo más. Me entrego, me rindo. Basta, muchachos, basta”, reveló un angustiado.

Codera viene de presentarse en Uruguay donde, según él, “deposito su confianza en los medios” después de todo lo que pasó. “El País tituló ‘Un pacto para volver a vivir’, y parece que el viento se lo quiere llevar. ¿Qué están buscando? ¿Hacerme daño? Ya recibí una condena social, nos quedamos sin trabajo. Mi familia sintió vergüenza y humillación”, finalizó el músico.