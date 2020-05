La semana pasada, Rubio pidió que dejaran ingresar al penal de Zapala, donde cumple la condena, a una masajista que a la vez es su esposa y la jueza de ejecución Alicia Rodríguez le rechazó el pedido por entender que con la atención médica que tiene la cárcel alcanza.

Esta situación movilizó a Rubio quien tomó contacto con LMN, habló de su actual situación de salud y explicó su vínculo con la masajistas.

“Yo sé que soy una de las personas más odiadas de Neuquén, pero no estoy pidiendo prisión domiciliaria como ha ocurrido en otros casos, sino que me asista un médico o que permitan que ingrese mi esposa a realizarme masajes”, advirtió el condenado.

Recordemos que una vez declarada la pandemia se determinó, como medida preventiva para evitar el contagio y la propagación, que los internos no recibieran visitas en las cárceles.

Por esto, la situación de Rubio genera ciertas suspicacias. “La masajista es mi esposa”, dijo sin dudar y contó: “la conocí años atrás en la cárcel de Cutral Co, en la U22, donde me derivaron desde la U11 de Neuquén después de que los penitenciarios me dieran una paliza descomunal”.

“Sufro de aplastamiento de la tercera vértebra y tengo estenosis por acumulación de calcio en el interior de la cuarta vértebra lo que me provoca fuertes dolores, adormecimiento en los miembros inferiores e incontinencia. Estando en la cárcel me hice adicto al tramador que es un opiáceo para el dolor, pero lo tuve que dejar porque me hacía mal al hígado”, detalló.

“Me hicieron kinesio, pero terminaba peor hasta que el enfermero de la cárcel me sugirió hacer analgesia terapia y me contactó con una profesional. Esa fisioterapeuta no solo me alivió los dolores sino que me cambió la vida, me enamoré y el 22 de noviembre pasado me casé con ella en la cárcel”, relató Rubio explicando por qué la mujer que le hace masajes es su esposa.

El pasado 14 de abril el condenado cumplió 51 años y en el hospital de Zapala le diagnosticaron culebrilla. “Desde ese día hasta la fecha solo me ha visto un enfermero y los médicamente me los tuvo que comprar mi esposa porque no habían”, declaró el interno.

A todos estas cuestiones de salud se suma, según el preso, la operación de columna por sus padecimientos cervicales, "ya está certificada y prevista para este mes, pero ahora con el coronavirus se suspendió, lo que es entendible. De todas formas a la espera de que se reprograme estoy pidiendo seguir con fisioterapia que sí me la brinda mi esposa”, afirmó Rubio.

El hombre concluyó su reclamo de atención médica y autorización para el ingreso de su esposa al penal afirmando: “Sé que soy una de las personas más odiadas de Neuquén y algunos hasta me miran con asco, pero a mí ya no me queda nada que perder, hasta consiguieron que mis hijos me odien. Hoy la que me asiste es mi esposa, tuve la suerte de encontrar una persona que me da fuerza para enfrentar esto y hay que tener mucho ovario para bancarse ser mi esposa. Por eso pido que la dejen ingresar y que no me no me nieguen el derecho que tengo a la salud”.

LEÉ MÁS

Realizaron un escrache contra el abuelo violador

Requirieron al TSJ anular la domiciliaria a un violador

Regresó a prisión un violador que obtuvo la domiciliaria

"El juez se equivoca, esto no se supera en toda la vida"