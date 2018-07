"Mi hija no vio nada porque estaba durmiendo. Solo me dijo 'me mataron a mi papá'", sostuvo Gisela, la ex esposa de la víctima y vecina de Pity, en declaraciones que brindó a la prensa.

Consultada por su opinión sobre Álvarez, dijo que "es una mala persona" y que "siempre está armado". Y agregó:"Siempre hace quilombos en el edificio, tira tiros al aire".

Pity desató la furia de los fans al llegar siete horas tarde al show.

La mujer detalló que su ex marido no era amigo del cantante, sino que sólo se conocían del barrio. "Cuando viene al barrio viene a ver a la hija y se va a la casa. Esta vez se quedó con sus amigos", señaló.

Según testigos, el cantante le disparó en reiteradas ocasiones a la víctima luego de una discusión y escapó rumbo a la colectora Dellepiane alrededor de la 1.50 de este jueves.

Según el parte oficial de la fuerza de seguridad, en la escena del crimen se encontraron varias vainas servidas y a pocas cuadras del lugar se incautó una pistola calibre 7.65, que estaba adentro de una alcantarilla.

