Habrá un fuerte control en el ingreso de extranjeros

“La Dirección Nacional de Migraciones está remitiendo a todas las provincias la información de personas que deben estar en cuarentena para que las autoridades competentes constaten su cumplimiento”. Wado de Pedro ministro del interior de la nación

Ginés ratificó que “este tema es la máxima prioridad del gobierno, se han asignado recursos y estamos trabajando en conjunto con todas las provincias, no solo en esta fase de contención, sino ya trabajando en la próxima que esperamos que no llegue pero para la que ya estamos preparando todo lo necesario”. Y definió que “la idea es agilizar el trabajo de este laboratorio (el Malbrán) y descentralizar en al menos otros 35 laboratorios, pero eso no es tan sencillo porque hay que capacitar a esos equipos. Hoy el Malbrán demora 12 horas desde que llega la muestra hasta que emite un diagnóstico, con las muestras que vienen de las provincias eso se puede demorar un poco más porque en origen tienen que descartar influenza y después trasladar la muestra hasta acá”.

Las puntos fronterizos más vulnerables y que precisan un mayor control , según el Gobierno, son los de Mendoza y Puerto Iguazú.

Confirmaron once nuevos infectados en la Argentina

Ayer se confirmaron 11 nuevos casos de casos de coronavirus en la Argentina, llegando a un número oficial de 43 personas enfermas. A éstas hay que agregarles los dos casos que, lamentablemente, fallecieron. “De los 11, diez corresponden a casos con antecedentes de viaje a zona de riesgo, mientras que el otro confirmado pertenece a un contacto estrecho de casos confirmados”, indicaron desde el Ministerio de Salud, que detalló que los infectados son de la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, y provincia de Buenos Aires. “Todos están cumpliendo el aislamiento establecido”, comunicaron en un texto que remarcó que en la mayoría son “casos importados. Se detecta transmisión local en contactos estrechos, sin evidencia de transmisión comunitaria”, descartando, en cierto modo, la epidemia local. De este modo, Argentina no todavía un país de circulación viral y “continúa en fase de contención para detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación, prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población”.

Santiago del Estero: tres detenidos por violar la cuarentena

Tres personas que presentaban síntomas sospechosos de coronavirus fueron los primeros detenidos en la noche del viernes por violar la cuarentena en Santiago del Estero, informó la Secretaría de Seguridad de la provincia. Uno de los arrestados en la capital santiagueña, y que debía estar en cuarentena, fue un hombre de 66 años que había vuelto al país en un vuelo de España el 2 de marzo. Junto a él viajaba en un auto otro ciudadano del Chaco, quien también tendría que haber estado aislado. Ambos fueron interceptados por la policía en un control vial. El otro demorado para cumplir el aislamiento decretado por el protocolo fue un menor de edad, también oriundo de Chaco, que se encontraba en Santiago con un barbijo padecía fiebre alta y dolores en el cuerpo. El viernes un profesor chaqueño de 61 se convirtió en la segunda víctima mortal por coronavirus en la Argentina.

Trotta ratificó que las clases, por ahora, siguen

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ratificó ayer que “la decisión sigue siendo que las clases y el ciclo lectivo continúen”, frente a la situación del coronavirus en el país, aunque advirtió que se revisa el tema “día a día”, junto al comité interministerial, asesorado por los “mejores” expertos en sanitarismo del país. “El continuar con las clases en los cuatro niveles (inicial, primario, secundario y terciario- universitario) es una decisión que se revisa todos los días, día a día, pero por ahora seguimos sosteniendo la continuidad del ciclo lectivo, con la aplicación de todos lo protocolos necesarios de prevención, además de reforzar los insumos necesarios de higiene en cada escuela o establecimiento educativo”, dijo Trotta. De todas maneras, en la tarde de ayer salió una recomendación a las Universidades para que den clases de modo virtual y no ocupen más del 50% de las aulas.

LEÉ MÁS

Los estatales neuquinos en cuarentena cobrarán la totalidad del sueldo

Pidieron refuerzo de colectivos para disminuir el contacto