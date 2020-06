"Hasta el 20 de julio no se volverá a hablar de entrenamientos"

Los pronósticos no son muy alentadores. Por más presión que ejerzan Marcelo Gallardo y muchos otros actores importantes del fútbol, no se avisora una pronta solución. El retorno aún es incierto. Y no parece que fuera a volver pronto la actividad que tanto apasiona a los argentinos. Las palabras del vicepresidente de Newell's, Cristian D'Amico, así lo corroboran y agregan mayor pesimismo e incertidumbre.