Hasta el 22 de mayo se seguirá discutiendo la deuda

La propuesta argentina no tuvo adhesión de los grandes fondos.

El canje de deuda por unos u$s 66.000 millones lanzado por la Argentina venció ayer y, como no se alcanzó el nivel necesario de adhesión, el Gobierno continuará negociaciones con los fondos de inversión al menos durante dos semanas (tiene tiempo hasta el 22 de mayo). La aceptación de la propuesta no habría llegado al 40%.