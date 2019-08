Según el registro de Turismo realizado durante mayo de este año, son 103 los establecimientos de distinta índole que no cuentan con habilitación y se ofrecen en distintas plataformas digitales como Airbnb.

De los 103 alojamientos, 81 son departamentos (lo que representa un 80 por ciento del total) y otros seis son presentados como hoteles en las páginas de internet que sirven para captar pasajeros.

Entre la oferta fuera del sistema formal detectada por el relevamiento municipal hay habitaciones en casas particulares, casas completas en alquiler, hostels, monoambientes, pensiones, hostales, dúplex, aparts hotel y cabañas que no cuentan con habilitaciones por parte del Municipio. Estos emprendimientos comerciales no tributan impuestos de ningún tipo, se quejan airadamente los hoteleros enlistados en la oferta formal que presenta la ciudad.

La proliferación de emprendimientos fuera del circuito legal fue impulsada por el crecimiento de la demanda por la actividad en alza de Vaca Muerta.

La Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica denunció en reiteradas oportunidades la “competencia desleal” que representa para el sector esta oferta de alojamientos sin habilitaciones.

“El crecimiento de la informalidad atenta seriamente contra la continuidad del negocio. Al servicio hotelero como lo conocemos se lo cambia por el alquiler impersonalizado de un lugar que no reúne los requisitos que les exigen a los hoteles los organismos de contralor”, dijo Gustavo Amman, presidente de la AEHGN.

El directivo de la entidad gremial empresaria explicó que “la seguridad y la atención pasan a ser elementos inexistentes en esta nueva propuesta”.

Agregó que “este nuevo negocio de alojamientos informales genera buena rentabilidad por cuanto sus costos son mínimos al no tener como cargas los impuestos, los servicios con valores comerciales, los sueldos y cargas sociales, los servicios de seguridad y sus gastos de mantenimiento, lo que en definitiva genera una competencia desleal con los formalizados”.

La queja del presidente de la asociación de hoteleros siguió: “El firme planteo que hacemos como asociación es que deben registrarse y cumplir con las normas impositivas, laborales y de habilitación”, dijo.

“La economía en negro que practican los alojamientos informales termina siendo cara para el sistema por cuanto no generan empleo, no pagan impuestos, no tienen gastos para cumplir con las normativas de habilitación y control permanente al que se encuentran expuestos los establecimientos habilitados. En definitiva, pasan a ser una expresión más de las avivadas criollas”, remató.

