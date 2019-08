¿Hay onda entre Pampita y Nico Occhiato?

p24-f01(SCE_ID=347286).jpg

“¡¿Cómo?!”, fue la sorprendida reacción de Occhiato, quien parecía no podía creer lo que el conductor le decía. Y Ángel le explicó: “Sí. Se le ilumina la cara cada vez que te ve. Te ve bailar como a Piquín, no sé. Es una sensación que tengo. Es intuición de jurado. Es el perfil de Pampita”. “Me tiraste una bomba, ¡es muy temprano! ¿Qué sabés Ángel?”, atinó a responder entre risas y algo colorado el ex novio de Vigna.

Entonces, una de las panelistas, Mariana Brey, opinó: “Tal vez, a partir de la separación, hay alguien que pone los ojos en vos que antes no los ponía ¿Qué pasaría si Pampita tiene intenciones reales con vos?”. Y él no dudó en responder: “No me lo puedo ni imaginar, Pampita debe ser la mujer más linda del país, chicos”.

“¿Estás para alguien con 15 años más?”, le preguntó Ángel, por la diferencia de edad que tiene con Pampita. “Hoy me estoy divirtiendo, qué se yo… No tengo ningún prejuicio con ningún tipo de edad, pero estoy re tranquilo”, respondió.

LEÉ MÁS

El duro descargo de Tinelli y la reacción de los famosos ante los resultados de las PASO

Robertito Funes y Pablo Echarri calentaron las PASO

Silvina confesó que se drogaba y le pegó feo al Polaco