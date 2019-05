“Fue una desgracia con suerte porque no estábamos en la casa, si no, no sé qué nos hubiera pasado”, dice Adriana, de 44 años y docente, sobre aquel fatídico 9 de julio de 2018 cuando estaban en Villa Pehuenia disfrutando de unos días de descanso y recibieron el llamado de vecinos informando del incendio producto de un cortocircuito en una habitación.