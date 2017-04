Histórico: lo condenaron por femicidio vinculado

La sala estaba completa, pero cuando el presidente del jurado popular tomó el micrófono para anunciar el veredicto se hizo un silencio profundo. “Culpable por homicidio calificado por 11 votos a 1”, afirmó.

El juez inmediatamente tomó la palabra, agradeció a los ciudadanos y concluyó la audiencia.

Cuando Daiana escuchó el veredicto, se le llenaron los ojos de lágrimas y prefirió no dar declaraciones a la prensa. La mamá de Patricio y su hermano Sebastián se fundieron en un abrazo sentido.

Para los querellantes, Nahuel Urra y Gustavo Lucero, quienes representaban una doble querella, por Daiana Benitez y la familia Escudero, indicaron que “lo complejo es poder probar las intenciones que hay detrás de un hecho y que en este caso se pudo acreditar que el propósito fue causar dolor”.

“Es la primera vez que se logra un fallo bajo la figura de femicidio transversal en la Patagonia”, indicó el querellante Gustavo Lucero, quien reconoció el trabajo en conjunto con el fiscal Agustín García, lo que permitió llevar adelante la acusación.

“La defensa de Calello nunca pudo explicar por qué con una orden de restricción el joven fue de madrugada hasta lo de su ex. La declaración de los peritos sobre los 13 centímetros que medía la puñalada directa al corazón, que le dio Callelo a la víctima, también ilustró la intención ante el jurado”, valoró el fiscal García, que advirtió que la pena es de prisión perpetua.

Desde la cárcel, Calello me llamó y me dijo: ‘Salgo de prisión y te mato. Si no, te voy a mandar a matar’”. Daiana. Había denunciado antes del juicio.

Pidió perdón

“Quiero pedirle perdón a la familia Escudero. Daiana sabe todo. Dejo todo en las manos de Dios, porque yo creo en Dios”, sostuvo Calello en el juicio, antes de los alegatos de cierre.

Sin embargo, desde la defensa insistieron en que Calello “no es un monstruo” y aseguraron que “la única víctima es Escudero”.

Le pidieron al jurado popular que declare no culpable a Calello del delito de femicidio trasversal y afirmaron que la muerte de Escudero ocurrió en medio de una pelea, que fue producto de la legítima defensa.

“No fue un caso lineal donde alguien mata a otra persona. Se pudo probar la intención de matar para causar dolor”. Gustavo Lucero. Abogado querellante de Daiana y de la familia de la víctima

“Se demostró que el contexto de violencia de género era grave. Además, el marco probatorio en general fue muy fuerte”. Agustín García. Fiscal del primer caso de femicidio transversal en la provincia

Novedosa figura legal en Neuquén

Juan Ernesto Calello fue juzgado por el delito de homicidio calificado por violencia de género vinculante. El acusado mató a un tercero, inocente, con el objeto de hacer sufrir a su ex pareja, Daiana Benítez.