Hizo el curso de RCP y salvó a su mamá

Buenos aires.- Gracias a que participó en un curso de técnicas de reanimación cardiopulmonar en un hospital de Florencio Varela, un joven pudo salvar la vida de su mamá.

Lucas Gavino Rubio, quien había formado parte de un taller días atrás junto a sus compañeros de trabajo, notó que su madre tenía problemas respiratorios graves mientras dormía. Entonces decidió practicarle maniobras de resucitación que posibilitaron su reacción.

“Tuvo un problema mientras dormía. Lo digo así porque aún los médicos no saben si fue un pico de diabetes, una apnea del sueño o algo que le produjo un paro mientras dormía. Yo estaba durmiendo en la misma habitación que ella y la escuché roncar muy fuerte”, relató. “Como no reaccionaba la bajé de la cama, le tomé el pulso y no sentía nada, estaba fría y cada vez más pálida”, añadió. En ese momento, lejos de quedarse quieto, comenzó a poner en práctica lo que había aprendido en el hospital. “Les dije a mis familiares que estaban en la casa que llamaran a la emergencia y después arranqué con las maniobras de reanimación, ya que mi madre seguía sin reaccionar. A los minutos largó una bocanada de aire y empezó a tomar color y a respirar; mientras, esperábamos a la ambulancia, qué llegó al rato”.

Y agregó: “Cuando llegaron los médicos les conté lo que había sucedido y la trasladaron a una clínica y ahí permaneció internada un día. Les pregunté a los médico cuánto pudo ayudar el RCP y me dijeron que eso le salvó la vida”. Todavía emocionado por lo que había vivido, el joven dijo: “Recomiendo que todos hagan el curso porque uno nunca sabe en qué momento va a poner en práctica el RCP, a mí me tocó salvarle la vida con mis propias manos a mi mamá”.