Incautarán la mercadería que se exhiba en la calle

Sofía Sandoval

sandovals@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- En épocas de bajas ventas, los locales sin vidriera apelan a todas las estrategias posibles con el fin de atraer a algún cliente nuevo. Una etiqueta con precios bajos o los propios productos exhibidos en la vereda pueden traducirse en la mejor venta del día, pero un decomiso de la Municipalidad puso a los comerciantes en alerta, ya que la comuna no permite que invadan el espacio público con su mercadería.

Los locales de indumentaria y accesorios sobre las calles Mitre y Sarmiento fueron el objetivo de las inspecciones municipales. Hace un mes, un operativo de la comuna decomisó, por lo menos, 200 mochilas y 300 pares de zapatillas de goma que estaban exhibidos en dos negocios frente al Parque Central.

Intimación

El Municipio también intimó al resto de los locales a retirar todos los productos que obstruyen el paso de los peatones, ubicados sobre uno de los puntos neurálgicos para el comercio del bajo que, según afirman los propios vendedores, atraviesa un momento difícil en su actividad.

El encargado del local donde se realizó el operativo aseguró que el procedimiento fue muy irregular y aclaró que iba a denunciar a los inspectores por hurto. “La ordenanza no permite que se coloquen cosas sobre la vereda, pero yo tengo todo colgado”, afirmó.

Según él, la normativa establece un límite de 2,30 metros de altura para permitir el paso de peatones, por lo que él ubicó sus marquesinas a 2,50 metros. Allí, un laberinto de caños y ganchos blancos permitía colgar centenares de productos que invitaban a los transeúntes a comprar.

El comerciante aclaró que sus artículos se ubicaban a una altura prudencial y que tampoco interrumpía el paso al sacarlos para la venta. “Son sólo para exhibición, como una vidriera; si alguien lo quiere le doy otro que tengo adentro”, afirmó el vendedor que prefirió no divulgar su nombre.

Entre otras irregularidades, aseguró que los inspectores se llevaron su mercadería en bolsas de consorcio y las colocaron dentro de un auto particular. Tampoco permitieron que un escribano contara los productos, por lo que el comerciante afirma que en realidad se llevaron más artículos de los que declaran.

Por su parte, el subsecretario de Comercio de la Municipalidad, Gustavo Orlando, aseguró que los negocios que más incumplen son las tiendas y las zapaterías. “Tienen sus cosas colgadas en la vereda, apoyadas en las paredes, colocadas en el piso. Nos encontramos, por ejemplo, con ropa, zapatos y mochilas. La vereda terminó teniendo casi el doble de mercadería que tienen dentro del comercio”, remarcó.

Orlando aclaró que, si bien los comerciantes presentaron amparos para poder contar con los productos afuera, estos recursos fueron rechazados por la Justicia. Mientras tanto, los comerciantes afectados reclaman por vía legal el reintegro de la mercadería al considerar que el operativo realizado fue irregular.

Desde el Municipio aseguraron que el destino de los bienes decomisados y el tenor de las multas serán decididas más adelante por un juez.

Otros comerciantes del Bajo optaron por retirar todos los productos que estorbaban para evitar inspecciones. “A mí me labraron un acta y me dieron 24 horas para sacar todo; enseguida lo saqué para no tener ningún conflicto”, indicó otra vendedora consultada.

“El comerciante no puede poner nada en la calle, se quejan del bar que pone sus mesas, pero en este caso hay ordenanzas que lo permiten”.Gustavo Orlando. Subsecretario de Comercio del Municipio

“Se quejan de nosotros por poner algunas cosas afuera y al lado tenemos un montón de puestos callejeros que ocupan mucho más espacio ”. Daniel. Encargado de un comercio del Bajo que recibió una advertencia de los inspectores municipales

Hace 6 años que el comercio no genera nuevos empleos

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Neuquén, Sergio Rodríguez, aseguró que hace 6 o 7 años que el empleo en la actividad comercial no crece.

En declaraciones radiales, el dirigente gremial explicó que en la región hay 18 mil empleados de comercio y que la cifra se mantiene hace años. “A veces tenemos 17.500 y a veces 18.900, pero en general mantenemos los niveles de ocupación”, dijo.

El secretario general explicó que sí se notó una disminución del 50% en la rotación de empleados en el área. Según detalló, antes se retiraban de la actividad 6 mil empleados cada año e ingresaban 6 mil nuevos, pero ahora la cifra bajó a 3 mil, ya que los trabajadores no tienen expectativas de conseguir un empleo mejor en otro rubro.

Rodríguez también hizo referencia al impacto de los feriados, que genera quejas en muchos comerciantes de la ciudad porque deben afrontar mayores costos laborales para sostener el comercio abierto. Según indicó, hay algunos rubros que se benefician, como los negocios gastronómicos o de entretenimiento, así como los que se ubican en puntos turísticos; sin embargo, los locales de proximidad se ven perjudicados. “A algunos les viene bien y a otros no tanto”, apuntó.

Además, el dirigente se refirió a la nueva resolución del gobierno que obliga a los comerciantes a diferenciar los precios al contado de los que son financiados. De este modo, deben informar cuál es el costo financiero en lugar de promocionar cuotas sin interés.

“La verdad es que tocaron algo que estaba funcionando bien y lo arruinaron”, señaló el dirigente y defendió la postura de otorgar descuentos a los clientes que pagaban en efectivo. “Este tema produjo un golpe en el consumo”, expresó.