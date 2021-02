Incendio de San Martín: una pileta de lona le salvó la casa

"No sabíamos bien qué sucedía hasta que mi primo miró para mi casa y vio humo. Pero cuando estabamos volviendo, nos dimos cuenta que se estaba quemando en el centro e igual retornamos", dijo aunque todo se "descontroló" cuando observaron que el fuego cruzó la ruta e "iba de camino" hacia la casa de Fabiana

"Corrimos hasta mi casa, mi hermano dijo que abramos la pileta y empezamos a sacar agua de ahí para tirarle al pasto seco que rodea mi casa", contó.

Otro familiar de la joven intentó tirar agua a pocos metros del patio en dirección al incendio, pero "ya era tarde". "Mi primo bajó para tirar agua a la vegetación más cerca del fuego, pero las llamas ya estaban casi sobre él y debió tirar el balde", contó e intentó describir "cómo el fuego rodeó su patio".

A-Fede-Soto-incendio.jpg La casa de uno de los vecinos de Fabiana.

"Ahí me desesperé y fui a buscar los documentos que tenía dentro de la casa. Intenté alejar los dos autos porque si el fuego los agarraba, iba a explotar todo", relató, al asegurar que pudo sacar varias cosas como el televisor y algunos objetos personales.

Desde ese momento, muchos de los vecinos del barrio y de la ciudad comenzaron ayudar a esta familia y a los vecinos. Dieron una mano en sacar las cosas importantes de la casa, llevaron baldes de agua y respetaban los que lo bomberos voluntarios decían.

"En un momento, no me dejaron entrar más a mi casa porque el fuego la rodeó, pero nunca se llegó a prender. Las llamas no sobrepasaron el cordón de agua que le hicimos y ese antiguo pasto seco aguantó así hasta la llegada de los bomberos", describió.

Si bien ese día terminaron "super agotados" y a eso de la 1 de la mañana del viernes, la familia apagó pequeños focos hasta este domingo, en lugares en donde la tierra "seguía caliente".

Por su parte, las mayores consecuencias materiales se la llevaron sus vecinos. A 50 metros de distancia la casa, están las únicas dos casa que se quemaron por completo. "En una vive mi abuela y en otra mi tío, ellos perdieron todo", lamentó y decidió comenzar con una campaña para darles una mano: "Ellos quedaron en otro lugar. Lo que están necesitando ahora es alimento y ropa. Ya recibieron algo de ropa, pero le falta calzado y todo lo que sirva".

Fabiana dejó su celular 2944 39-0902 para que se contacten con ella y le hagan llegar alguna donación. "Más allá de la pérdida material y de que nosotros tuvimos suerte, quiero darle las gracias a los vecinos, a incendios forestales a los bomberos a ver", concluyó.