El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad, ocurrió el viernes por la noche en inmediaciones de calles Yrigoyen y Elordi, en el epicentro de un intenso movimiento previo al fin de semana.

Eran las 23:10 cuando Carlos Taboada estacionó su auto e ingresó a un edificio. A los minutos, una pareja pasó por la vereda -según se observa en las imágenes- se acercó al automóvil y tras mirar, siguió caminando como si nada hasta la esquina.

Desde allí retrocedieron en sus pasos y con alguna llave tipo ganzúa lograron abrir las puertas del vehículo y así -como si fuesen los dueños- se dieron a la fuga. Sólo pasaron 30 segundos.

"Tenían algo para abrirlo porque todo fue muy rápido", contó Carlos a LM Neuquén. El dueño del VW Gol (modelo 1997, tres puertas, diesel 1.6, patente BFG 560) se enteró del robo recién a las 5 de la mañana cuando escuchó ruidos en la calle donde se peleaban un grupo de muchachos.

"Bajé a mirar si pasaba algo cuando vi que no estaba el auto", indicó. Y agregó: "Había otro auto estacionado en el lugar y le deje un papelito al dueño para que me llamara. Cuando lo hizo me contó que había llegado a los 11.30 y el lugar ya estaba vacío por eso estacionó".

Carlos ya hizo la denuncia policial pero aún no ha tenido novedades por lo que comenzó a viralizar la información para dar con información y escrachar a la pareja de delincuentes.

Ante cualquier información sobre el vehículo robado se pueden acercar datos al teléfono 6579621.

Embed

Semanas atrás varios vecinos comentaron la preocupación por la ola de robos de autos en las calles neuquinas. En enero pasado, la Policía comentó que el 30 por ciento de los autos que se roban son recuperados por la fuerza.

LEÉ MÁS

Según la Policía, en Neuquén se recuperan el 30% de los autos robados

Inhibidores: por $2500, vía libre para robar