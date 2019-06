La discográfica Universal Music publicó ayer una versión inédita de la canción “Time”, grabada en 1986 por Freddie Mercury. Enterrada durante cuatro décadas en los archivos del artista y después de dos años de trabajo, la obra ahora salió a la luz bajo el título “Time Waits For No One” gracias a la labor del músico, compositor y productor Dave Clark, creador de la pieza. “Cuando la grabamos por primera vez, fui a (los estudios) Abbey Road y la sacamos con Freddie y el piano. Me dio escalofríos. Fue mágico”, dijo Clark a la BBC.