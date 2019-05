"Una pena que mi hermanita no haya compartido con nosotros este momento tan especial. Bautismo #Felipe. Lamento que haya adultos tan mezquinos", lanzó en un mensaje, junto a una foto del evento.

Luego, le dedicó unas palabras a Berger. "A la 'gran madre' alguien le debería enseñar que por nuestros/as hijos/as muchas veces hacemos cosas que no son de nuestro total agrado".

"Si a los 12 años ya exigía y luchaba por el cumplimiento de mis derechos, imagínate a los 41!!!", lanzó, antes de tirarle una indiracta a su padre. "Primero hay que acomodar la escala de valores, sino no esperes que la vida te premie con aquello que desees", escribió.

Ya en forma más directa, dos días después de ese posteo, disparó: "El padre me miente y la “gran madre” me bloquea. Quiero ver a mi hermanita. Que me sugieren?".

La explosión tuitera de Lorena, comenzó hace un tiempo, pero se hizo evidente con sus últimas publicaciones. Desde hace tiempo la hija de Scioli viene enviando mensajes filosos en las redes, aunque sin mencionar al destinatario. Sin dudas, a partir de los posteos dedicados a su padre, los anteriores tuits pueden leerse como una señal de la mala relación que tiene con Berger y el alejamiento de su padre.

"Migajas de tu estupido cariño... déjalas para quien te queme la cabeza, te amenace o a quien le temas. Conmigo no", había escrito Lorena en Twitter haciendo alusión a los polémicas acusaciones de Berger con su pareja.

En enero, la exbailarina de Showmatch había escrito en Twitter: "Daniel Scioli dice que va por el brazo... mientras, la gente se muere de hambre. ¡Miente! Vacaciones en Courcevel, Francia. ¿Dónde esta la plata del país?".

Tras el polémico y sorpresivo posteo, el periodista Guido Zaffora confirmó que fue Berger quien lo escribió y cóntó que la modelo le aseguró que estaba siendo amenazada.

En diálogo con el portal Exitoina, la rubia manifestó: "Tengo miedo, obvio. Pero no soy una persona miedosa. No me interesa que alguien que se cree que tiene más poder que todos en el país y que puede hacer lo que él quiere".

"Hago este anuncio para protegerme. No hago la denuncia porque se que no van a hacer nada. Es para protegerme", agregó.

En febrero de este año Berger declaró en la causa que se le sigue al exgobernador bonaerense por presunto lavado de dinero y administración fraudulenta, y reveló que cuando viajaron juntos a Europa el exmandatario le pedía que se tapara con anteojos y gorros porque era un lugar muy conocido y había fotógrafos.

Ese no fue el primer cortocircuito entre Berger y Scioli. El ex candidato presidencial dijo en mayo de 2017 que ella estaba embarazada y que iba a ser "papá a los 60 años", pero un rato después la propia modelo, completamente indignada, afirmó que el ex gobernador le pidió que se haga "un aborto".

Por otro lado, el vínculo entre Lorena y su padre también fue complicado. Es que Scioli dudaba de su paterninada y se negaba a reconocerla hasta que un juicio de filiación lo obligó a imponerle su apellido cuando la joven tenía 15 años. Así y todo, la relación fue muy distante: ella se quedó en Rosario con su mamá y él, en Buenos Aires.

Tiempo después, la sangre pesó y finalmente, padre e hija lograron recuperar el tiempo perdido. En ese momento, Scioli ya estaba en pareja con Karina Rabolini.

