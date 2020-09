Ingrid Grudke fue a Misiones y le dio el último adiós a su papá

Ingrid Grudke logró conseguir un permiso para viajar a Misiones y despedir a su papá antes de que muera. Hace un mes, la modelo había manifestado su angustia por no poder viajar a Misiones para ver a su papá Eduardo, de 79 años, que padecía de Alzheimer. Debido a las medidas restrictivas de circulación impuestas por la pandemia de Covid-19, la modelo se lamentaba por no poder acompañarlo en lo que, se preveía, serían sus últimos días de vida. Finalmente, el 24 de agosto consiguió un permiso de circulación excepcional de la provincia y pudo viajar. Como no tiene auto, la llevó su novio, Martín Colantonio. Llegó a tiempo. Y pudo decirle adiós a su padre.