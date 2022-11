Invirtió: cuál es el mágico cambio que Cinthia Fernández le hizo a la pileta de su mansión

Cinthia Fernández remodeló su casa de Pilar y la dejó lista .mp4 Fuente: Redes Sociales

“Saben que tengo el teléfono hasta las bolas, desde que lo compré jamás lo vacié, es decir desde el 2015 y tengo que vaciar porque ya no me deja sacar más fotos ni editar nada y encontré los antes y después de mi casa. Vieron que yo alguna vez les dije que iba a hacer los antes y después, bueno, es increíble lo que me había acostumbrado a lo que está ahora que me olvidé lo que estaba”, reveló Cinthia en un video antes de compartir los cambios.

En las escenas se puede ver la gran mejoría de la casa, desde el living (con juguetes mucho más lindos para las 3 niñas), hasta la cocina. Sin embargo, el cambio más radical y que más llamó la atención (especialmente debido a que estamos más cerca del verano) es la pileta, la cuál se convirtió en un espectacular lugar para que las hijas de Cinthia puedan jugar, con lugares para saltar, un tobogán y más.

La pileta de Cinthia 2.jpg

Una verdadera metamorfosis que este verano seguramente se convierta en el furor de la casa de Cinthia Fernández.