Cinthia Fernández mostró la herida que se hizo entrenando

Además, en otra interacción con sus seguidores, estos le hicieron un cuestionario. "¿Sos feliz?", le preguntaron a Cinthia a través de sus historias de Instagram. "No, solo tengo momentos de felicidad...", respondió la ex vedete.

"Me gustaría no trabajar todo el día, pero como estoy sola con todas las obligaciones me hace feliz sentirme orgullosa de que a mis nenas no les falte nada...", agregó más adelante al panelista.

"Se me pasa la vida, lo sé... Pero también ellas son mi vida y mi felicidad", cerró Cinthia, a corazón abierto, sobre sus hijas Charis, Bella y Francesca, fruto de su relación con el exfutbolista Matías Defederico, con quien sigue en conflicto.

Por otro lado, Cinthia se sumó a la fiebre mundialista y opinó sobre el director técnico de la Selección de Arabia Saudita, quienes fueron el rival de la Argentina en el debut. El entrenador en cuestión es el francés Hervé Renard, y sobre él, la influencer dijo: "Qué bueno que estaba el técnico de los árabes. Lo quería decir, para distender... Perdón, lo quería decir", cerró, divertida y sincera.

Todo arranco cuando el conductor de Momento D, Fabián Doman le dijo “¿Qué ibas a decir? Entonces, la panelista no dudó en destacar la belleza del europeo.