Isabel Macedo reveló cómo ensambló su familia con Juan Manuel Urtubey y... ¡terminó llorando!

Casada con el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, con quien tuvo sus dos hijas, Isabella y Julia, la ex de Facundo Arana se prepara para regresar al trabajo bajo la dirección de Cris Morena . Y es para este nuevo proyecto que deberá dejar la provincia norteña por unos cuantos meses.

Y fue luego de evitar dar detalles del destino en el que desembarcará para comenzar a rodar que profundizó en los últimos años de su vida donde abandonó su carrera y priorizó su matrimonio y el proyecto de familia. En diálogo con María Laura Santillán, Macedo se emocionó al profundizar en el tema.

Comenzando a explicar cómo es vivir con su madre, Isabel lanzó: “Es muy buena. Quiero que esté con ellas todo el tiempo que se pueda. Que las viva. Que las respire. Que las conozca”. Asimismo, contó que también están los hijos de Urtubey, “son cuatro. Uno en casa, Mateo. Familión. Enorme”.

“Todo se ensambló. Cuando me fui a Salta todo el mundo me decía: dejaste todo, dejaste tu trabajo. La sensación de que tu trabajo es todo para vos en tu vida. ¿Sabés el laburo que es conocer a cuatro chicos? Conocerlos, construir una relación. Armar un mundo nuevo. Todo eso fue un trabajo. Y pienso que ahora todo ese amor que sienten por sus hermanas es parte de…”, explicó.

Secándose las lágrimas que le producía el referirse a la familia ensamblada, Macedo agregó: “Es parte de un trabajo, del tiempo dedicado. Son espectaculares. Hoy mi mamá me mandó fotos, los dos la llevaron al colegio. Juanita y Mateo. Son lo más. Se aman mucho. Y Lucas la llevó a la clase de música, que es el de 26”.

“Cuando están en Salta estamos todos juntos. Me hace tan feliz esa unión, que en mi casa se viva y se respire ese amor. Tiene todo que ver conmigo, con quien yo soy, con quien quiero ser. Una familia enorme y muy amorosa. También va a arte con otra de sus tías, la hermana de Juan Manuel. Todos los hijos, más todos los primos. Es una familia muy grande. A mí me encanta. Me gusta que seamos muchos”, cerró.