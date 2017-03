Italia: polémica en la RAI por machismo

Ittalia.- La transmisión el pasado sábado de un programa televisivo de variedades en el que se habló de “las razones por las cuales elegir a las mujeres del este de Europa” generó un gran escándalo en Italia. ¿Por qué? El programa incluyó la difusión de un recuadro en el que se indicaban algunos de los “motivos” por los cuales los italianos podrían preferir a las mujeres de los países del este y no a una compatriota.

Esos motivos fueron más que chocantes y generaron una bronca nacional. “Son todas madres -decía el gráfico- pero luego del parto recuperan un físico de mármol, son siempre sexy, perdonan las traiciones, están dispuestas a que el hombre mande, son perfectas amas de casa y desde pequeñas aprenden a trabajar en el hogar, no lloriquean, no se pegotean, no se ofuscan”. Un palazo directo a todas las mujeres italianas, además de un texto cargado de un tinte absolutamente machista, en el que el rol de la mujer es de segundona.

La imagen con estos seis puntos en cuestión fue transmitida por la RAI durante un debate con invitados en el que se mostró el servicio, titulado “La amenaza llega del este, los hombres las prefieren extranjeras”. El subtítulo era “¿Roban maridos o son mujeres perfectas?”.

Inmediatamente, el programa que salió al aire el sábado bajo el nombre de La vida en directo, generó una oleada de rechazo en las redes sociales. Y la presidenta de la RAI, Monica Maggioni, se disculpó por la transmisión del canal que ella comanda: “Se trata de una representación surreal de esta Italia de 2017. Es una locura, un error inaceptable, considerando además el hecho -precisó- de que se trata de una transmisión difundida por el servicio público de la televisión”, destacó la periodista, quien además dijo: “Como mujer me siento comprometida y pido perdón”.