Jésica Cirio se distanció para siempre de Jey Mammón: "Es complicado que..."

“Me afectó por todo lo qué pasó, por el programa. Por toda la gente de mi equipo con la que llevamos años en el programa... Por donde lo mires es una situación muy complicada”, cerró Jésica Cirio.

Hace pocos días, el conductor había hablado sobre su posible vuelta a la televisión y sobre qué hará ahora. “Hace rato que hago vida normal. No hay un nuevo Jey Mammon, soy el mismo de siempre”, aseguró antes de referirse a su vuelta a la TV: “Seguramente que vamos a volver. No sé adónde, pero vamos a volver a la tele”.

“Sigo igual que siempre, sigo pensando lo mismo de siempre. No sé cuál es el cambio que se ve. Primero fue como una patada en la cabeza, te tenés que levantar, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque los no hechos siguen siendo los no hechos, así que no cambia nada”, aseguró Jey Mammon.

Sobre qué hará legalmente, el conductor prefirió no dar demasiados detalles: “Nunca me gustó hacer circo de nada, entonces de las cosas serias menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar, así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder me sentaré a hablar de lo que está sucediendo. No me gusta decir: ‘Va a pasar esto’. Cuando pase, se enterarán. Mientras tanto pueden hablar con los abogados y ellos le van a contar lo que sucede”.

“La reunión con el canal (Telefe) fue muy buena, yo tengo contrato hasta fin de año así que tengo muy buena charla con la gente del canal, por supuesto”, cerró Jey Mammon.