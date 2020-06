Jey Mammon cruzó a Walter Queijeiro por homofóbico

Embed

Fuerte debate

De esa duda se agarró Jey Mammon para confrontar con el ex candidato a intendente de Tigre a través de Twitter: "Hola @wqueijeiro te respondo desde mi perspectiva humildemente notando tu inquietud. Si yo hubiese podido elegir hubiese elegido ser heterosexual". En ese mismo tuit, el artista concluyó: "Nadie busca en su sano juicio que lo discriminen, nieguen, subestimen, lastimen. Somos. No elegimos. Orgullosas/os de ser".

https://twitter.com/JEYMAMMON/status/1267645542940712961 Hola @wqueijeiro te respondo desde mi perspectiva humildemente notando tu inquietud

Si yo hubiese podido elegir hubiese elegido ser heterosexual. Nadie busca en su sano juicio que lo discriminen, nieguen, subestimen, lastimen

Somos. No elegimos

Orgullosas/os de ser. Abrazo https://t.co/35ZmUcEcdk — JEY MAMMON (@JEYMAMMON) June 2, 2020

Más tarde, Queijeiro replicó: "Amigo @JEYMAMMON, ustedes lo llevan siempre para al lado de la sexualidad. No hacía referencia a eso. Entonces habría que sacar el concepto de ‘deconstrucción’, pues según vos no se puede cambiar algo que estar prefijado de antemano".

https://twitter.com/wqueijeiro/status/1267649018093502466 Amigo @JEYMAMMON, udes lo llevan siempre para al lado de la sexualidad. Yo no hacía referencia a eso. Entonces habría que sacar el concepto de "deconstrucción", pues según vos no se puede cambiar algo que estar prefijado de antemano. Saludos cordiales. https://t.co/qFX5KimeW4 — Walter Queijeiro (@wqueijeiro) June 2, 2020

Para cerrar el enfrentamiento, Jey ironizó: "Walter ¿Quienes son ustedes´’ y qué es ‘es’. ¿Y de qué hablabás si no era de sexualidad? Entendí que era la bajada del informe de PH con Diego Ramos, perdón si no era eso. Que garrón, me equivoqué".

https://twitter.com/JEYMAMMON/status/1267649526233513994 Hola Walter quienes son “ustedes” y que es “eso” ?

Y de que hablabas si no era de sexualidad ?

Entendí que era la bajada del informe de Ph con Diego Ramos perdón si no era eso que garrón me equivoque

saludos cordiales ! https://t.co/Hx4Qpis3jp — JEY MAMMON (@JEYMAMMON) June 2, 2020

