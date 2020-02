Jimena Barón se defendió de las críticas por "Puta"

"No resiste análisis esta canción, la letra es una pelotudez. Me causa gracia que me quieran ofender, como si fuera Borges, no, claro que no. Analicen una canción del Flaco Spinetta, de algún poeta. Esta es una canción para bailar, para mover el culo. (Dicen) que es ordinario el video, la letra. ¿No me digas? Yo creí que ‘le dejo mansito el lagarto’ era poesía pura", dijo la cantante sobre la letra de su tema.