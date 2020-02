Juan José Campanella, al prime time de Estados Unidos

“El Cap. 5, temp. 2 de “Law & Order, SVU” (2001), fue mi primera oportunidad en el prime time. Hoy, temp. 21, es la serie en vivo más duradera de la historia, y vuelvo a casa. Emocionante reunión con este equipo de amigos que mantiene la pasión como el 1er día. ¡Acción, Mariska! (en referencia a su protagonista, Mariska Hargitay, quien se pone en la piel de Olivia Benson)”, escribió.

Juan José Campanella on Twitter El Cap. 5, temp. 2 de “Law & Order, SVU” (2001), fue mi primera oportunidad en el prime time. Hoy, temp. 21, es la serie en vivo más duradera de la historia, y vuelvo a casa. Emocionante reunión con este equipo de amigos que mantiene la pasión como el 1er día. ¡Acción, Mariska! pic.twitter.com/tdErRJUzeC — Juan José Campanella (@juancampanella) February 21, 2020

Por el momento, no se conoce de cuantos capítulos participará el cineasta, pero parecería indicar que se trataría de uno solo, ya que es la forma en la que suelen trabajar los estudios NBC (dueña de los derechos de la ficción).

Actualmente, la serie policial norteamericana, creada por Dick Wolf, cumplió 21 años al aire ininterrumpidos, superando a su predecesora y madre, La ley y el Orden, que duró de 1990 a 2010. Cada uno de sus episodios estrenos –que se emiten los jueves a las 22 en Estados Unidos- promedian los 7,6 millones de espectadores, siendo la mejor serie de su franja. Gracias a esto, todo indicaría que estarían próximos a cerrar una temporada 22.

El regreso de Campanella a Norteamérica marca también su vuelta a la televisión luego de tres años, siendo cinco episodios de Heil and Catch Fire lo último que dirigió en pantalla chica, también en EE:UU. En ese mismo país, el argentino estuvo a cargo de nueve episodios de Colony, cinco de House M.D. (Doctor House), ocho de Strangers with Candy y uno de Ed, The Guardian y Dragnet.

LEÉ MÁS

Luli se despega de la "polémica"