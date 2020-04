Joaquín Sabina: "Los artistas han quedado con el culo al aire"

"Yo creo que cometí un error, pero Serrat dice que no, que fue una cosa muy rara. Yo llevo casi 40 años en esto, siempre antes de salir al escenario pienso que eso puede suceder, y siempre estoy atento. Debí cometer algún error, sé que me enrollé en un cable y que al siguiente paso me pegué el hostión. Pero el hostión fue más fuerte de lo que pensáis. Exactamente de lo que pasó no me acuerdo, me acuerdo ya de estar en el suelo y con un dolor en el hombro terrible y pensar en volver a salir (al escenario), pero los médicos y enfermeras me dijeron que ni hablar, que no podía, y efectivamente no podía”, dijo el músico en diálogo con el periodista Jordi Évole.