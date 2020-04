Todavía con un brazo semi-enyesado, el cantante dio algunos detalles sobre su cuarentena y remarcó que su gran amigo, Joan Manuel Serrat, no se olvida de él ni por un minuto. "He hablado y además estuvo aquí, es de las pocas personas que ha venido", contó, antes de pedir que la gente no salga de su casa para frenar la transmisión de coronavirus. "Parece que es lo único que está funcionando", señaló.

El 12 de febrero, durante un concierto en el Wizink Center, junto a Serrat, en Madrid, Sabina cayó del escenario y debió ser internado con un cuadro de “traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico". Luego de que los médico le detectaran un “pequeño coágulo”, debió ser intervenido quirúrgicamente.

En las últimas horas, un grupo de artistas españoles unieron su voz para interpretar "Pongamos que hablo de Madrid", tema que fue cedido por Sabina para animar a la población ante el flagelo de la pandemia.

Las redes sociales del Ayuntamiento de Madrid han difundido este lunes la versión d, bajo el lema '#PongamosQueCantaMadrid.

El mítico cantante de Hombres G, David Summers; 'Willy' y Antón de Taburete; las intérpretes de Sweet California; Carlos Goñi, Manu Tenorio, Álvaro Urquijo de 'Los Secretos'; Marta Sánchez, los cuatro cantantes de 'Unique', Alba Messa, Luis Ramiro, Samuel, Javier de 'Los Pecos', Lorena Gómez, Belén Arjona, Luismi Grayonay, Jadel, Dani Ramírez, Álvaro Benito y Huecco son los protagonistas de este vídeo.

Sus registros están acompañados de imágenes históricas que quedarán para siempre en la retina de la población. Escenas de una ciudad en los balcones, madrileños aplaudiendo a sanitarios, médicos ovacionando a policías, imágenes de los trabajadores municipales que han permitido que los servicios esenciales no se paren, conductores de la Empresa Municipal de Transportes y personal de limpieza, entre otros profesionales.

Los casos de personas con coronavirus en España se elevan a 172.541, lo que suponen 3.045 más en la última jornada, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad este martes. Un total de 18.056 personas han muerto, 567 fallecimiento tuvieron lugar en las últimas 24 horas.

